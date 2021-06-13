Жириновский обвинил россиян в отсутствии национализма

Владимир Жириновский сказал, что национальную идентичность РФ размывали много столетий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У жителей России отсутствуют национальная идентичность и чувство единства. Из-за этого российская сборная проиграла Бельгии в рамках Чемпионата Европы-2020. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Главная причина победы Бельгии в матче с Россией — национализм маленького народа. Валлонцы, фломандцы веками боролись за независимость. У них ненависть ко всем вокруг, это мощный допинг для них. А у нас этого нет, потому что веками нашу национальную идентичность размывали», — написал Жириновский в своем telegram-канале. По его словам, частые перемены во власти России в прошлом веке привели к тому, что у россиян нет чувства единства.

Россия 13 июня проиграла Бельгии свой первый матч на Чемпионате Европы-2020 по футболу. Сборная Бельгии одержала победу со счетом 3:0.