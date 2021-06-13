Жириновский обвинил россиян в отсутствии национализма

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Пресс-конференция ЛДПР в ТАСС. Москва, портрет, жириновский владимир
Владимир Жириновский сказал, что национальную идентичность РФ размывали много столетий Фото:

У жителей России отсутствуют национальная идентичность и чувство единства. Из-за этого российская сборная проиграла Бельгии в рамках Чемпионата Европы-2020. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Главная причина победы Бельгии в матче с Россией — национализм маленького народа. Валлонцы, фломандцы веками боролись за независимость. У них ненависть ко всем вокруг, это мощный допинг для них. А у нас этого нет, потому что веками нашу национальную идентичность размывали», — написал Жириновский в своем telegram-канале. По его словам, частые перемены во власти России в прошлом веке привели к тому, что у россиян нет чувства единства.

Россия 13 июня проиграла Бельгии свой первый матч на Чемпионате Европы-2020 по футболу. Сборная Бельгии одержала победу со счетом 3:0.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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