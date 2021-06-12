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10 июня 2021

В Челябинске пожар уничтожил три жилых дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, мчс, дым, пожарный, пожар, пламя, огонь, огнеборец, ь, пламя
Пожары в частных домах Челябинска тушили 40 сотрудников МЧС (архивное фото) Фото:

Три частных жилых дома уничтожены пожаром в 1-м плотническом переулке Тракторозаводского района Челябинска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

«В настоящее время пожар локализован, — заявили в мэрии. — В тушении пожара задействованы 8 единиц техники, 40 сотрудников ГУ МЧС по региону». На месте ЧП находятся вице-мэр Александр Астахов и глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов.

Дорожные подрядчики предоставили поливальные машины, чтобы не допустить распространения огня на соседние дома. По поручению мэра Челябинска Натальи Котовой погорельцам окажут материальная помощь и предоставят маневренный жилой фонд. Ситуация находится на личном контроле у главы города.

Ранее в этот же день в Челябинске загорелась котельная возле жилого комплекса «Манхеттен». Происшествие, по одной из версий, могло произойти из-за загоревшегося тополиного пуха.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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