Пожары в частных домах Челябинска тушили 40 сотрудников МЧС (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Три частных жилых дома уничтожены пожаром в 1-м плотническом переулке Тракторозаводского района Челябинска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

«В настоящее время пожар локализован, — заявили в мэрии. — В тушении пожара задействованы 8 единиц техники, 40 сотрудников ГУ МЧС по региону». На месте ЧП находятся вице-мэр Александр Астахов и глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов.

Дорожные подрядчики предоставили поливальные машины, чтобы не допустить распространения огня на соседние дома. По поручению мэра Челябинска Натальи Котовой погорельцам окажут материальная помощь и предоставят маневренный жилой фонд. Ситуация находится на личном контроле у главы города.

Ранее в этот же день в Челябинске загорелась котельная возле жилого комплекса «Манхеттен». Происшествие, по одной из версий, могло произойти из-за загоревшегося тополиного пуха.

Фото: пресс-служба мэрии Челябинска

Фото: пресс-служба мэрии Челябинска

Фото: пресс-служба мэрии Челябинска