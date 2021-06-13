«Новые люди» отреагировали на информацию о сотрудничестве с Дудем

В партии «Новые люди» готовы работать с Дудем, но его участие в кампании пока не обсуждалось Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что пока не вел переговоров об участии блогера и журналиста Юрия Дудя в предвыборной кампании политорганизации, но готов к сотрудничеству с ним. Так он прокомментировал инсайд URA.RU о том, что Дудь станет одним из главных медийных лиц партии на выборах-2021.

«Мне очень нравится творчество Юрия Дудя. Но никогда мы с ним этот вопрос участия не обсуждали. Мы с ним немного знакомы, но никогда не обсуждали вопрос участия в выборах вместе с партией „Новые люди“ или как-то по-другому, я не слышал таких от него инициатив, и от нас тоже нет», — рассказал Нечаев в комментарии для СМИ.

При этом он подчеркнул, что допускает сотрудничество Дудя со своей партией. Нечаев признался, что приветствует творчество журналиста, который нередко затрагивает важные социальные темы и был бы рад, если бы Дудь проявил интерес к участию в кампании «Новых людей» на выборах в Госдуму.

Ранее источники URA.RU, близкие к «Новым людям», сообщили, что Дудь может помочь партии в предстоящей избирательной кампании. По данным инсайдеров, журналист не станет сам выдвигаться в Госдуму, но публично поддержит партию Нечаева, а также, возможно, возьмет большое интервью у лидера политорганизации. Политтехнологи, сотрудничающие с партией, надеются на то, что участие Дудя в думской кампании поможет новой политической силе преодолеть пятипроцентный барьер и получить несколько мандатов в следующем созыве Думы.

Сам Дудь информацию о своем сотрудничестве с непарламентской партией пока не прокомментировал. На звонки и сообщения корреспондента URA.RU он не ответил.