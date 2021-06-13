Вассерман выступил против регулярных выплат для всех россиян

Вассерман считает, что регулярные выплаты деморализуют россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Введение регулярных выплат в рамках безусловного базового дохода может привести к тому, что значительная часть россиян перестанет работать и деморализуется. Об этом заявил публицист, кандидат в депутаты Госдумы «Справедливая Россия — За правду», многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман.

«Эта идея опасна с чисто психологической точки зрения. У значительной части людей, возможность не работать создает желание не работать. А человек, не занимающийся общественно-полезным трудом, к сожалению, очень быстро деморализуется», — написал Вассерман в своем telegram-канале.

Он отметил, что предпочитает говорить о безусловном базовом праве зарабатывать. По его мнению, государство должно следить за всеми аспектами рынка рабочей силы и заработной платы. Он также добавил, что безусловный доход нужен тем, кто по каким-то не зависящим от них причинам не имеет возможности зарабатывать. При этом сумма выплат от государства должна быть гораздо больше прожиточного минимума, считает Вассерман.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что россиянам в перспективе стоит ожидать получения выплат в рамках безусловного базового дохода. Однако он подчеркнул, что этот безусловный базовый доход будет минимальным, чтобы на него можно было бы полноценно существовать. По словам члена комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев («Единая Россия»), власти смогут ввести регулярные выплаты в размере 10 тысяч рублей, но лишь в 2023 году. Для этого стране потребуется 18 триллионов.