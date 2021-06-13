Автоэксперт: за какие лекарства водителей лишают прав

Автоэксперт раскрыл, после приема каких лекарств не стоит садиться за руль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некоторые лекарственные препараты при проверке дают такой же результат, как алкоголь или наркотики. Это может грозить водителям лишением прав и другими проблемами, сообщил вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев, член движения автомобилистов «Свобода выбора» Александр Холодов.

«Есть лекарства, которые содержат, например, кодеин, в тестах на наркотики он покажет то же, что героин. Сейчас во многих лекарствах от него избавляются, меняют формулу, но вдруг где-то залежи старых лекарств или в каких-то он еще присутствует, то есть в любом случае стоит обратить внимание», — рассказал Холодов в эфире радио Sputnik.

Он также отметил, что необходимо обращать внимание на прием лекарств, которые содержат алкоголь и такие вещества, как фенобарбитал, который также может дать положительный результат теста на наркотики. Одним из самых опасных для водителей препаратов является корвалол. Он, по слова Холодова, на анализе может показать как алкогольное, так и наркотическое опьянение. Автоэксперт уточнил, что после принятия этого лекарства, не стоит садиться за руль около недели.

Ранее также стало известно, что при прохождении медосвидетельствования для получения прав водителей начнут проверять на хронический алкоголизм, а также наличие в крови запрещенных веществ. Нововведение вступит в силу в 2022 году. Также в ГИБДД предупредили об уголовной ответственности за использование скрытых микрофонов и камер на технической части экзаменов для получения водительских прав, передает телеканал 360 .