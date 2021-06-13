Юристы рассказали, как отпугнуть телефонных мошенников

В беседе с мошенниками следует задавать уточняющие вопросы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уточняющие вопросы помогут отпугнуть телефонных мошенников, которые звонят от имени сотрудников банка. Об этом рассказали российские юристы.

Как заявила адвокат Елена Кудерко, злоумышленники заранее продумывают алгоритмы для своих махинаций. Поэтому при общении с ними следует действовать нестандартно. «Все, что не входит в их план, — увеличивает шансы на разоблачение. Хорошими помощниками могут быть простые уточняющие вопросы: „Как связаться с вашим начальством?“, „Скажите наименование компании и номер телефона руководителя, адрес электронного сайта“, „Назовите вашу фамилию, имя и должность“. Как правило, уже на первом из этих вопросов или будет получен неадекватный ответ, или разговор будет окончен», — рассказала Кудерко агентству «Прайм».

Также юристы призывают не произносить свои имя, фамилию и отчество, не говорить подтверждающие слова «да», «согласен», «разрешаю» и так далее. «Вместо этого, уточнив, какое учреждение представляет звонящий, говорим: „Наш разговор записан, я сейчас перезвоню в банк (отдел полиции, медицинское учреждение и так далее)“, — и кладем трубку», — советует заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Недавно телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян с помощью робота. Клинические психологи советуют всегда трезво оценивать ситуацию в общении со злоумышленниками, пишет агентство Nation News.