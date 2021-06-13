Путин обратился к новому премьеру Израиля, сменившему Нетаньяху

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета со вступлением в должность. Обращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.
«Примите искренние поздравления по случаю вашего вступления в должность. Российско-израильские отношения традиционно носят дружественный характер», — обратился Путин к Беннету. Глава РФ выразил надежду, что правление нового лидера Израиля поспособствует развитию двустороннего сотрудничества во всех направлениях. Он также заявил, что рассчитывает на упрочение мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.
Новым премьер-министром Израиля стал глава правой партии «Ямина» Нафтали Беннет. В июне оппозиция Израиля впервые за 12 лет сформировала правительство без Биньямина Нетаньяху, который занимал пост премьер-министра с 2009 года, уточняет «Ридус».
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