13 июня 2021

Путин обратился к новому премьеру Израиля, сменившему Нетаньяху

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на заводе
Владимир Путин заявил о дружественных отношениях между РФ и Израилем Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета со вступлением в должность. Обращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

«Примите искренние поздравления по случаю вашего вступления в должность. Российско-израильские отношения традиционно носят дружественный характер», — обратился Путин к Беннету. Глава РФ выразил надежду, что правление нового лидера Израиля поспособствует развитию двустороннего сотрудничества во всех направлениях. Он также заявил, что рассчитывает на упрочение мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

Новым премьер-министром Израиля стал глава правой партии «Ямина» Нафтали Беннет. В июне оппозиция Израиля впервые за 12 лет сформировала правительство без Биньямина Нетаньяху, который занимал пост премьер-министра с 2009 года, уточняет «Ридус».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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