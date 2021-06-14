Путин ответил на обвинения в кибератаках на США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
США не предоставляют доказательств своим обвинениям, считает Владимир Путин Фото:

Заявления властей США о причастности российских хакеров к кибератакам безосновательны. Американская сторона ни разу не предоставила доказательств к своим обвинениям. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC.

«Нас обвиняют во всем. Вмешательство в выборы, кибератаки и так далее и тому подобное. И ни разу, ни одного раза не потрудились предоставить какие-нибудь подтверждения или доказательства. Просто необоснованные обвинения», — сказал Путин.

При этом в апреле президент США Джо Байден внес в черный список шесть IT-организаций, которые, по данным американских спецслужб, работают с российскими правительственными организациями. Власти США считают, что эти структуры использовались Москвой для вмешательства в выборы президента США в 2020 году.

Путин дал интервью американскому NBC несколько дней назад. После этого телеканал опубликовал несколько фрагментов беседы. Полная версия интервью должна быть опубликована 14 июня.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...