Путин ответил на обвинения в кибератаках на США

США не предоставляют доказательств своим обвинениям, считает Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заявления властей США о причастности российских хакеров к кибератакам безосновательны. Американская сторона ни разу не предоставила доказательств к своим обвинениям. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC .

«Нас обвиняют во всем. Вмешательство в выборы, кибератаки и так далее и тому подобное. И ни разу, ни одного раза не потрудились предоставить какие-нибудь подтверждения или доказательства. Просто необоснованные обвинения», — сказал Путин.

При этом в апреле президент США Джо Байден внес в черный список шесть IT-организаций, которые, по данным американских спецслужб, работают с российскими правительственными организациями. Власти США считают, что эти структуры использовались Москвой для вмешательства в выборы президента США в 2020 году.

Путин дал интервью американскому NBC несколько дней назад. После этого телеканал опубликовал несколько фрагментов беседы. Полная версия интервью должна быть опубликована 14 июня.