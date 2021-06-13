13 июня 2021
12 июня 2021
11 июня 2021
10 июня 2021
09 июня 2021

В ЯНАО вспыхнули два лесных пожара

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар под Рефтинским. Свердловская область, пламя, огонь, лесной пожар, пожар в лесу
Огонь охватил площадь в 14,7 гектар Фото:

В ЯНАО на территориях Пуровского и Приуральского районов вспыхнули два лесных пожара. Как сообщает департамент природно-ресурсного регулирования округа, огонь охватил площадь в 14,7 гектара.

«По состоянию на 09:00 (местного времени) на территории ЯНАО действует (локализовано) два пожара на площади 14,7 гектар. Работает 34 человека из „Ямалспас“», — сообщает официальный сайт департамента. Так, в Пуровском районе огонь охватил территорию в 1,7 гектара, в то время как в Приуральском районе пламя распространилось на 13 гектар. Сейчас оба возгорания локализованы.

Степень опасности возгорания в лесах округа оценивается как средняя. Всего, по информации департамента, с начала пожароопасного сезона в ЯНАО зарегистрировано восемь природных на площади в 101,9 гектар. Это меньше, чем в прошлом году — тогда было зафиксировано 24 возгорания на территории в 1 136,5 гектар.

В мае «Ямалспас» запретил жителям ЯНАО разжигать костры и выжигать сухую траву. Пожароопасный сезон в округе будет действовать до 1 октября. В этот период ГУ МЧС по ЯНАО вместе с силами «Ямалспаса» и ФБУ «Авиалесохрана» будут в ежедневном режиме мониторить состояние лесов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...