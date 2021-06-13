В ЯНАО вспыхнули два лесных пожара

Огонь охватил площадь в 14,7 гектар Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО на территориях Пуровского и Приуральского районов вспыхнули два лесных пожара. Как сообщает департамент природно-ресурсного регулирования округа, огонь охватил площадь в 14,7 гектара.

«По состоянию на 09:00 (местного времени) на территории ЯНАО действует (локализовано) два пожара на площади 14,7 гектар. Работает 34 человека из „Ямалспас“», — сообщает официальный сайт департамента. Так, в Пуровском районе огонь охватил территорию в 1,7 гектара, в то время как в Приуральском районе пламя распространилось на 13 гектар. Сейчас оба возгорания локализованы.

Степень опасности возгорания в лесах округа оценивается как средняя. Всего, по информации департамента, с начала пожароопасного сезона в ЯНАО зарегистрировано восемь природных на площади в 101,9 гектар. Это меньше, чем в прошлом году — тогда было зафиксировано 24 возгорания на территории в 1 136,5 гектар.

В мае «Ямалспас» запретил жителям ЯНАО разжигать костры и выжигать сухую траву. Пожароопасный сезон в округе будет действовать до 1 октября. В этот период ГУ МЧС по ЯНАО вместе с силами «Ямалспаса» и ФБУ «Авиалесохрана» будут в ежедневном режиме мониторить состояние лесов.