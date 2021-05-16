Для жителей ЯНАО ввели новый запрет

Мониторинг возгораний в ЯНАО будет вестись ежедневно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В летне-осенний период жителям Ямало-Ненецкого автономного округа запрещено разведение костров и сжигание сухой травы. Об этом ямальцев предупредили представители «Ямалспаса» в социальных сетях в связи с объявленным пожароопасным сезоном.

«В этот период жителям округа категорически запрещено разжигать костры и выжигать сухую траву», — говорится в объявлении на официальной странице Ноябрьского ПСО «Ямалспаса» в Instagram. Пожароопасный сезон будет действовать до 1 октября, мониторинг за состоянием лесов будет проводиться в ежедневном режиме.

При этом, по информации ГУ МЧС по ЯНАО, кроме сил «Ямалспаса» в составе 486 человек и 29 единиц техники в случае необходимости предусмотрено привлечение дополнительных сил ФБУ «Авиалесоохрана». Мониторинг лесов будет проводиться с помощью беспилотной авиации и наземного патрулирования лесов, а также систем видеомониторинга «Лесохранитель» и «Лесной Дозор».

Несмотря на то, что в ЯНАО лесных пожаров пока не зафиксировано, ранее URA.RU сообщало, что природные пожары бушуют в Тюменской области. Самый крупный из них, на площади 44 гектара, был ликвидирован лишь в минувшие выходные. Из-за введенного властями режима ЧС базы отдыха не принимают посетителей и возвращают клиентам ранее внесенную предоплату.