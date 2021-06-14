В Кремле объяснили, вернут ли «Дождь» в президентский пул

Власти РФ не вернут телеканал «Дождь» в кремлевский пул Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Москва не будет пересматривать решение об исключении телеканала «Дождь» из кремлевского пула. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв радиостанции «Эхо Москвы» пересмотреть решение об исключении телеканала.

«Видели [обращение редакции „Эхо Москвы“]. Не допускаем», — цитирует «Подъем» Пескова.

Ранее журналисты «Дождя» были исключены из кремлевского пула после прямой поддержки каналом массовых несанкционированных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. После этого главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов назвал это решение «ошибочным». По его мнению освещение тех или иных событий журналистами не обозначает их поддержку или осуждение. Редакция «Эха Москвы» призвала пересмотреть решение об отстранении «Дождя», пишет «Ридус».