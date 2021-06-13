В Екатеринбурге пожар приближается к могиле группы Дятлова

Всего в Свердловской области за сутки вспыхнуло 224 пожара (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Свердловской области за сутки из-за поджога тополиного пуха и сухой травы возникло 184 пожара. В частности, огонь охватил Михайловское кладбище, на котором находятся могилы участников группы Дятлова.

По данным официального сайта ГУ МЧС по Свердловской области, за прошедшие сутки в регионе зафиксировали 224 техногенных пожаров. Большая часть — 184 возгорания — возникли из-за поджога тополиного пуха и сухой растительности.

Так, в Екатеринбурге пожар возник на Михайловском кладбище. Огонь и дым постепенно подбираются к обелиску на могиле группы Дятлова.

В МЧС напоминают, что если из-за поджога тополиного пуха чьему-либо имуществу будет нанесен ущерб свыше 250 тысяч рублей, то поджигателя ждет уголовное дело по статье 186 УК УР «Уничтожение или повреждение имущество по неосторожности». Виновного может ждать наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года.

Днем в Екатеринбурге загорелась заброшенная больница скорой помощи в парке Зеленая Роща. Очаги возгорания были с первого по пятый этаж больницы. По данным МЧС, на площади в 200 квадратных метров горел мусор. Крупный пожар возник и в микрорайоне Заречном. Там вспыхнули три частных дома и надворные постройки.

Огонь приближается к могиле группы Дятлова. Ночные новости