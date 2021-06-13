Больница скорой помощи заброшена несколько лет Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В заброшенной больнице скорой помощи в екатеринбургском парке Зеленая роща произошел пожар. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС России по по Свердловской области.

Инцидент произошел в ночь на 14 июня по адресу: улица 8 марта, 78а. Очаги пожара были с первого по пятый этажи больницы. «Сообщение о пожаре поступило в 03:47. На площади в 200 квадратных метров горел мусор в неэксплуатируемом помещении. К тушению пожара были привлечены три единицы техники и семь человек личного состава», — рассказали в ведомстве. Пострадавших нет.

Клиническая больница скорой помощи в Зеленой роще — комплекс зданий, имеющий статус объекта культурного наследия, который находится в собственности Свердловской области. Власти региона обещали, что учреждение реконструируют к 2023 году за 1,5 миллиарда рублей.

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В больнице горел мусор СВЕТ. Екатеринбург