13 июня 2021
12 июня 2021
11 июня 2021

В Зеленой роще Екатеринбурга загорелась заброшенная больница. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, заброшенная больница, зеленая роща
Больница скорой помощи заброшена несколько лет Фото:

В заброшенной больнице скорой помощи в екатеринбургском парке Зеленая роща произошел пожар. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС России по по Свердловской области.

Инцидент произошел в ночь на 14 июня по адресу: улица 8 марта, 78а. Очаги пожара были с первого по пятый этажи больницы. «Сообщение о пожаре поступило в 03:47. На площади в 200 квадратных метров горел мусор в неэксплуатируемом помещении. К тушению пожара были привлечены три единицы техники и семь человек личного состава», — рассказали в ведомстве. Пострадавших нет.

Клиническая больница скорой помощи в Зеленой роще — комплекс зданий, имеющий статус объекта культурного наследия, который находится в собственности Свердловской области. Власти региона обещали, что учреждение реконструируют к 2023 году за 1,5 миллиарда рублей.

Пожар произошел на пяти этажах здания
В больнице горел мусор

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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