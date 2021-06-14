Путин высказался о преемнике и уходе с поста президента России

Владимир Путин уверен, что его уход из политики не подорвет положения России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин при поиске преемника поддержит человека, который будет готов отдать жизнь за Россию. При этом президент уверен, что его уход никак не подорвет РФ. Об этом Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC.

«Я сделаю все, чтобы преданные стране люди, готовые положить на алтарь отечества жизнь, были поддержаны», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста Кейра Симмонса. Президент РФ добавил, что для него самого, по его словам, нет более важной задачи, чем укрепление России.

Путин не рассматривает свой уход с поста президента России, как возможную угрозу для стабильности в стране. «Сейчас много проблем. Но ситуация другая», — сказал Путин.

Путин дал интервью NBC в преддверии саммита с американским коллегой Джо Байденом. Встреча лидеров РФ и США пройдет в Женеве 16 июня. Полная версия интервью должна выйти 14 июня.