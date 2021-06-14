Депутат Госдумы: кто должен обучать пенсионеров новым технологиям

Государственным учреждениям стоит проводить курсы по освоению цифровых технологий и базовых знаний в области информационной безопасности для старших поколений. А помогать государству могут дети и внуки пожилых россиян. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдума РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
«Мы будем предлагать эти возможности (обучение пенсионеров — прим. ред.) в форматах центров занятости или „Почты России“ — практически в каждом населенном пункте есть эти отделения, где могут проводить небольшие занятия. Можно там одна-два компьютера поставить, проводить занятия. Какие-то минимальные навыки можно дать», — сказал URA.RU Свинцов.
При этом Свинцов признает, что организовать подобные уроки будет сложно. «Обучать пожилое население сложно в силу того, что оно маломобильное. В основном сидят дома или на даче или ухаживает за внуками. И просто организовать это массово, да еще и с контролем качества, технически проблематично», — объяснил он.
Молодые люди должны также помогать своим пожилым родственникам, считает парламентарий. «Молодежь, дети, подростки, внуки, конечно, должны учить пенсионеров новым технологиям. Я свою маму, ей 73 года, тоже время от времени обучал, как электронной почтой пользоваться, как соцсетями пользоваться. Минимальные навыки она имеет. И я ее предупредил, что ни на какие звонки отвечать не надо, никакие номера карт не сообщать, переводы никому не делать», — подчеркнул депутат.
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