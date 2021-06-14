14 июня 2021

Глава Анапы предложил блогеру Варламову стать вице-мэром

© Служба новостей «URA.RU»
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Варламову предложили стать замом мэра Анапы Фото:

Мэр Анапы Василий Швец предложил видеоблогеру Илье Варламову стать его заместителем по развитию городской среды. Об этом сообщает администрация курортного города.

«Мэр Анапы предложил блогеру в порядке исключения на время перейти от слов к делу и вместе с его командой попробовать реализовать в Анапе все лучшие практики по улучшению качества жизни в реальной должности заместителя главы по развитию городской среды», — говорится в сообщении мэрии. В ведомстве отметили, что, учитывая опыт урбаниста, некоторые кейсы могут быть применимы в курортном городе России.

Ранее Варламов приехал в Краснодарский край, передает «Федеральное агентство новостей». Блогер вместе с главой Анапы Василием Швецом отправился в пешую прогулку по городу и высказал свои замечания и предложения. Швец заявил, что многие из них для него не являются новыми и уже решаются.

Также сообщалось, что Варламов сделал фильм о Екатеринбурге, в котором раскритиковал мэрию за разбитые улицы и похвалил некоторые уголки города. Кроме того, он включил столицу Урала в список самых опасных городов России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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