Глава Анапы предложил блогеру Варламову стать вице-мэром

Варламову предложили стать замом мэра Анапы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мэр Анапы Василий Швец предложил видеоблогеру Илье Варламову стать его заместителем по развитию городской среды. Об этом сообщает администрация курортного города.

«Мэр Анапы предложил блогеру в порядке исключения на время перейти от слов к делу и вместе с его командой попробовать реализовать в Анапе все лучшие практики по улучшению качества жизни в реальной должности заместителя главы по развитию городской среды», — говорится в сообщении мэрии. В ведомстве отметили, что, учитывая опыт урбаниста, некоторые кейсы могут быть применимы в курортном городе России.

Ранее Варламов приехал в Краснодарский край, передает « Федеральное агентство новостей» . Блогер вместе с главой Анапы Василием Швецом отправился в пешую прогулку по городу и высказал свои замечания и предложения. Швец заявил, что многие из них для него не являются новыми и уже решаются.

Также сообщалось, что Варламов сделал фильм о Екатеринбурге, в котором раскритиковал мэрию за разбитые улицы и похвалил некоторые уголки города. Кроме того, он включил столицу Урала в список самых опасных городов России.