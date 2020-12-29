Илья Варламов включил Екатеринбург и Челябинск в список самых опасных городов России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Блогер Илья Варламов опубликовал на своем youtube-канале новый видеоролик, в котором назвал 10 самых опасных городов России. В списке, помимо прочих, оказался Екатеринбург, который «держит марку лихих 90-х».

На 10-й строчке рейтинга оказалась Москва. Следом, по убыванию, — Санкт-Петербург и Екатеринбург (на 8-м). «Центр Свердловской области, одного из лидеров России по абсолютному числу убийств в год. По этому показателю уральский регион уже опережает Москву», — сказал Варламов.

К ноябрю 2020 года в Екатеринбурге зафиксировали 283 покушения или убийства против 207 в столице, добавил блогер, отметив, что по населению область в три раза меньше. В прошлом году, по его словам, на 1 млн жителей в уральской столице совершалось больше 13 тысяч преступлений: «Столица Урала уверенно держит марку лихих 90-х и не забывает о своем криминальном прошлом».

Следом за Екатеринбургом идут Ростов-на-Дону, Шахты, Челябинск и Благовещенск. В первую тройку вошли Улан-Удэ, Магадан и Кызыл — лидер рейтинга. «На 100 тысяч жителей здесь приходится 35 убийств. Это больше чем в Мексике или в Бразилии, которые считаются одними из самых опасных стран мира», — заключил Варламов.