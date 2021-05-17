Варламов раскритиковал улицы Екатеринбурга

Илье Варламову понравились некоторые участки города Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Урбанист Илья Варламов сделал фильм о Екатеринбурге, в котором раскритиковал мэрию за разбитые улицы и похвалил некоторые уголки города. 40-минутный фильм размещен на канале блогера в YouTube.

Варламов признается, что Екатеринбург для него один из любимых российских городов. Однако на улицах он нашел много недостатков: «Вот подход мэрии к благоустройству: разбитые остановки, грязные дороги». «Большой бедой» Екатеринбурга он назвал торговые центры, архитектура которых чужда общему облику города. Также Варламов отметил, что благоустроенные к чемпионату мира по футболу объекты пришли в запустение.

Блогер оценил здание штаб-квартиры РМК, отметив также благоустройство вокруг. Похвалы удостоился микрорайон Солнечный, но и здесь Варламов нашел недостатки с организацией парковок: «Люди бросают машины где попало вне дворов. Если бы парковка была платной — улицы были бы гораздо чище, более ответственно относились бы к хранению своего автомобиля».

Ранее URA.RU сообщало, что Илья Варламов раскритиковал действия главы Советского района (ХМАО) Игоря Набатова и мэра Советского Александра Кулагина за их методы борьбы с последствиями снегопадов. Также он назвал Екатеринбург в числе самых опасных городов.