14 июня 2021

Россияне раскрыли, какую пенсию хотели бы получать

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад на Красной площади. Москва, забота, дождь, пенсионеры, ветераны
Граждане хотят получать пенсию не меньше 45—60 тысяч рублей Фото:

Желаемый размер пенсии в России — 45—60 тысяч рублей. Такую сумму озвучила почти половина опрошенных россиян в ходе опроса СберНПФ и Rambler&Co.

«Почти половине (44%) граждан необходимо 45—60 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно. Меньшей суммой готовы довольствоваться только 7% опрошенных. При этом 49% респондентов убеждены, что обеспечить такой доход пенсионеру должно государство», — приводят «Известия» результаты исследования.

Треть респондентов считает достойным размером пенсии не меньше 50—70 тысяч рублей. А 16% не согласны получать менее 100 тысяч рублей в месяц. Также более половины опрошенных признались, что уже сейчас готовы копить на пенсию со своими работодателями.

Размер пенсий россияне объяснили тем, что собственного жилья, качественной медицины и полноценного питания в старости им будет недостаточно — требуются дополнительные расходы. Среди таковых респонденты назвали путешествия, траты на хобби, доступ к развлечениям и культурным ценностям.

Ранее аналитик Евгений Биезбардис раскрыл размер самой большой пенсии в России. Ее получают космонавты и летчики-испытатели. Рядовым же гражданам следует заранее позаботиться о пенсиях, пишут «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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