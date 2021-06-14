Самую большую пенсию в России получают космонавты и летчики-испытатели. Ее размер составляет около 446 тысяч рублей. Об этом сообщил руководитель проекта Pensopathology.ru Евгений Биезбардис.
«По данным Росстата, на 1 января 2016 года пенсия космонавта составляла 446 тысяч рублей. Более свежих данных Росстат по этой профессии не публикует», — рассказал Биезбардис агентству «Прайм».
Он отметил, что россияне, которые занимаются экстремальными видами деятельности и приносят пользу человечеству, могут получать повышенную пенсию и имеют право на дополнительные выплаты. Кроме того, две пенсии могут получать военные, которые после выхода на пенсию по выслуге лет устраиваются на должность, не относящуюся к военной службе.
При этом размер страховой пенсии по старости, которую получает основная часть пенсионеров, зависит от пенсионных коэффициентов, которые были накоплены за время работы. Так, за 2020 год максимально можно было накопить 9,57 коэффициентов.
При этом по данным Росстата, средний размер пенсий в России в четвертом квартале прошлого года составил 16 790 рублей. Ранее стало известно, как увеличить доход после выхода на пенсию. Россиянам советуют планировать пенсию и откладывать заранее. Наименее рискованным инструментом накопления являются банковские депозиты. Чем позже человек начнет откладывать деньги, тем больше должна быть сумма, которая направляется в инвестиции. Об этом пишет «Национальная служба новостей».
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