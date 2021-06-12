Путин поделился ожиданиями от встречи с Байденом

Президент России Владимир Путин ждет от грядущей встречи с лидером США Джозефом Байденом восстановления личных контактов и налаживания диалога по общим направлениям. Об этом рассказал сам российский лидер.
«[Планируем] восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой есть на сайте smotrim.ru. Встречу можно будет считать успешной, отметил президент, если удастся создать реальные механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимный интерес.
Также Путин высказался о снижении негативной риторики со стороны США в адрес России. Президент объяснил это созданием благоприятной обстановки для саммита в Женеве, где пройдет встреча.
Переговоры Путина и Байдена пройдут 16 июня на вилле «Ла Гранж» в столице Швейцарии. В Вашингтоне заявили, что Байден будет готов обсуждать любые вопросы, которые вызывают его озабоченность.
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