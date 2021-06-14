СМИ рассказали, как Байден готовится к встрече с Путиным

Главу США Джо Байдена призвали не давать Владимиру Путину возможности «отодвинуть на второй план» итоги переговоров. Об этом попросила группа экспертов по России, с которой американский лидер провел брифинг перед встречей с президентом РФ.
Среди участников заседания были, в том числе, бывшие послы президента США Барака Обамы в России Майкл Макфол и Джон Теффт, а также экс-сотрудница Совета нацбезопасности Фиона Хилл. Она сопровождала бывшего главу США Дональда Трампа на встрече с Путиным в Хельсинки в 2018 году.
Участники брифинга рассказали о тактике и приемах, которые использует президент РФ во время общения. «Группа призвала Байдена не проводить совместную пресс-конференцию с Путиным и не давать ему возможности попытаться отодвинуть на второй план частные переговоры новыми публичными предложениями», — пишет американское издание Axios со ссылкой на свои источники.
Некоторые эксперты предлагали искать новые возможности для взаимодействия с РФ — от студенческих обменов до восстановления дипломатических и консульских должностей. Другие настаивали на жестком подходе во время саммита. Бывший сотрудник госдепартамента Обамы Сэмюэл Чарап напомнил, что цель встречи президентов — «снизить температуру».
Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве. Местом встречи станет вилла «Ла Гранж». Швейцария выразила благодарность обеим сторонам за доверие при выборе места, пишет RT. Байден уже признался, что готовился к предстоящей встрече 50 лет. Ожидается, что президенты обсудят взаимоотношения РФ и США, ситуацию на Украине, проект «Северный поток-2» и кибербезопасность, пишут «Дни.ру».
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