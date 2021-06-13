В больнице скорой помощи Кургана не хватает более 100 медиков

В курганской больнице дефицит кадров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской больнице скорой медицинской помощи (БСМП), откуда увольнялись сотрудники из-за снижения зарплат, открыто более 100 вакансий. Наибольший дефицит кадров — среди медсестер и фельдшеров. Информация об этом размещена в соцсети «ВКонтакте» в группе областного департамента здравоохранения «Медики — работа45».

«Курганской БСМП требуется 50 медсестер и 50 фельдшеров. Заработная плата 18 000 и 20 000 рублей соответственно», — указано в таблице об открытых в июне вакансиях.

Кроме того, в БСМП ищут врачей скорой помощи (10), анестезиологов (6), хирургов (5), кардиологов (5), врачей ультразвуковой диагностики (5), неврологов (3), врачей лабораторной диагностики (3), рентгенолога (3), врачей по лечебной физкультуре (2), терапевта (1). Зарплату предлагают от 50 тысяч рублей.

В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU сообщили, что такое количество вакансий открыто в соответствии со штатным расписанием. Оно составляется по рекомендациям Минздрава РФ. Указанное количество медсестер необходимо как в скорую медицинскую помощь, так и в отделения стационара. Функции распределяются между имеющимися специалистами с их согласия с увеличением оплаты труда за проделанную работу.

URA.RU сообщало ранее, что медики Курганской больницы скорой помощи увольнялись и отказывались дежурить из-за сокращения зарплат. Списание произошло в счет других медиков, которые берут ночные дежурства. В этом году в России запускается пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда в здравоохранении. Курганскую область включили в число семи регионов, где с 1 ноября зарплата медиков будет начисляться по-новому.