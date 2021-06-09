Курганская область стала «пилотной» по оплате труда медиков. Решение принимала Москва

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приёмный покой в красной зоне городской больницы. Курган, защитный костюм, медики, скорая помощь, фельдшер, зона карантина, красная зона, городская больница 2
Зарплату курганским медикам начнут платить по-другому Фото:

В России запускается пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда в здравоохранении. Курганскую область включили в число семи регионов, где с 1 ноября зарплата медиков будет начисляться по-новому. Информация об этом размещена на сайте правительства РФ. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Сейчас региональные больницы и поликлиники самостоятельно определяют размеры окладов сотрудников. Разница может быть значительной. «Пилотный проект нацелен на решение этой проблемы. Во время эксперимента оклады медицинских работников будут рассчитываться по новым правилам — с учетом коэффициента дифференциации в зависимости от сложности труда, а также коэффициента экономического развития региона. Размер региональных коэффициентов и методику расчета установит правительство по предложению Минтруда и Минздрава. Они же подготовят и внесут в Правительство проекты единых перечней выплат компенсационного и стимулирующего характера, размер и условия назначения», — говорится в информации кабмина РФ.

Заработная плата медработников не должна быть ниже зарплаты по действующей системе оплаты труда. Пилотный проект будет действовать до марта 2022 года. Результаты лягут в основу системы начисления зарплат медикам по всей стране.

URA.RU писали ранее, что медики Курганской больницы скорой помощи увольнялись и отказывались дежурить из-за сокращения зарплат. Об изменении заработка их не предупредили. Врачи узнали об этом, когда получили квитанции. Некоторые врачи БСМП стали получать меньшую зарплату. Списание произошло в счет других медиков, которые берут ночные дежурства.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...