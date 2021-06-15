Мишустин велел усовершенствовать медпомощь новорожденным

Неонатальный скрининг расширяется до 36 заболеваний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России расширят программу неонатального скрининга (массовой проверки новорожденных — прим. ред.) на наследственные и врожденные заболевания. Медицинские организации будут дооснащены необходимым медицинским оборудованием. Такое поручение дал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«Неонатальный скрининг на пять заболеваний у нас включен в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Теперь мы расширим его до 36 заболеваний. Такое нововведение потребует существенных финансовых вложений. Но речь идет о здоровье и будущем детей, и ничего важнее для нас быть не может», — цитирует Мишустина сайт правительства России.

Необходимые изменения в нормативно-правовые акты и в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам Минздрав должен подготовить до 1 сентября. Вопросами организации производства реагентов для скрининга займется Минпромторг. Его предложений по этому поводу в Правительстве РФ ждут до 1 августа.

Также Мишустин дал поручение Минздраву к 1 сентября подготовить запуск в стране пилотного проекта по генетическому тестированию беременных на выявление наследственных и врожденных заболеваний. Такое исследование позволяет обнаружить хромосомные аномалии еще на этапе ведения беременности.

Ранее в России был утвержден порядок оказания помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями за счет средств фонда «Круг добра». Маленькие пациенты смогут получать лекарства и медицинские изделия, не зарегистрированные в России, но имеющие одобрение регулирующих органов Евросоюза или США. Также прописана возможность оплаты лечения за рубежом, включая покрытие расходов на транспорт и проживание.