13 июня 2021
12 июня 2021
11 июня 2021

Житель Кургана попал в тюрьму за жесткое убийство битой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Коллекторы. Екатеринбург, бандитизм, бита, долг, насилие, грабеж, агрессия, выбивание долгов, вышибала
Мужчину приговорили к 13 годам колонии строгого режима (архивное фото) Фото:

В Кургане местного жителя приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство знакомого битой. Об этом 15 июня URA.RU сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

31 декабря потерпевший распивал алкоголь в квартире осужденного. «В результате ссоры осужденный взял деревянную биту и нанес потерпевшему не менее 21 удара в голову, грудную клетку, а также по рукам и ногам», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. 1 января потерпевший скончался в больнице от полученных травм.

Позже выяснилось, что осужденный незаконно приобрел и хранил патроны для пистолета. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении боеприпасов.

Мужчине на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением на два года права управлять транспортными средствами. Также его обязали выплатить матери погибшего миллион рублей компенсации морального вреда. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Ранее стало известно, что житель Целинного района убил свою сожительницу. Жители увидели, как он вез труп на санках.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...