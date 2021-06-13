Житель Кургана попал в тюрьму за жесткое убийство битой

Мужчину приговорили к 13 годам колонии строгого режима (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане местного жителя приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство знакомого битой. Об этом 15 июня URA.RU сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

31 декабря потерпевший распивал алкоголь в квартире осужденного. «В результате ссоры осужденный взял деревянную биту и нанес потерпевшему не менее 21 удара в голову, грудную клетку, а также по рукам и ногам», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. 1 января потерпевший скончался в больнице от полученных травм.

Позже выяснилось, что осужденный незаконно приобрел и хранил патроны для пистолета. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении боеприпасов.

Мужчине на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением на два года права управлять транспортными средствами. Также его обязали выплатить матери погибшего миллион рублей компенсации морального вреда. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Ранее стало известно, что житель Целинного района убил свою сожительницу. Жители увидели, как он вез труп на санках.