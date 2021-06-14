Куйвашев дал гарантии новому директору ЦПКиО Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал оказать финансовую поддержку новому руководству Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского. Об этом он заявил во время визита в парк в рамках большой инспекции по общественным пространствам Екатеринбурга.
Главе региона озвучили стоимость реконструкции пешеходного моста, который хотят отремонтировать к 2022 году, — 343 миллиона рублей. В ответ на удивление Куйвашева менеджеры объяснили размер сметы сложностью конструкции. Затем директор ЦПКиО Павел Зубакин презентовал концепцию развития парка, которая включает передачу в концессию большой территории для аттракционов (потенциальный объем инвестиций — 500 миллионов рублей) и ремонт заброшенной эстрадной площадки (его стоимость пока не известна).
«Окажем максимальное содействие в решении важного вопроса создания здесь [в ЦПКиО] эстрадной площадки. У нас в городе их вообще не хватает. Иметь такую площадку и не пользоваться — это неправильно. Ждем проекта», — сказал глава региона во время обхода. «На мост мы вам денег дадим», — пообещал он уже на выходе из парка.
Павла Зубакина назначили директором ЦПКиО две недели назад. Он сменил на этом посту Екатерину Кейльман, при которой работал заместителем главы учреждения.
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