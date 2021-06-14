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Названы самые высокооплачиваемые вакансии Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Деньги, зарплата, наличные. Челябинск, зарплата, деньги, наличные, купюры
Соискателям предлагают по 150 тысяч рублей в месяц Фото:

Квалифицированные специалисты в строительстве, автомобильном бизнесе, а также программисты и стоматологи могут рассчитывать на ежемесячные доходы выше среднего уровня в Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

«Самые высокооплачиваемые предложения размещают работодатели в сфере транспорта и логистики, в автомобильном бизнесе и в строительстве», — сообщила региональный представитель «Авито Работа» на Урале Елизавета Чурина. Представители сферы транспорта и логистики могут рассчитывать на медианную зарплату в 70 тысяч рублей, автомобильного бизнеса — в 51 тысячу рублей, а строительства — в 50 тысяч рублей.

Также «Авито Работа» подобрала для жителей Екатеринбурга десять вакансий с оплатой выше 100 тысяч рублей. Зарплату в 150 тысяч рублей предлагают детскому стоматологу и главе call-центра. Менеджеру по поиску локаций в сети кофеен обещают оклад в 100 тысяч рублей. На такие же суммы могут рассчитывать IT-специалисты.

Ранее URA.RU сообщало, о том, что, по мнению россиян, среднемесячная зарплата в РФ должна составлять 131,6 тысячи рублей. Жители Екатеринбурга хотят получать по 111,4 тысячи рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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