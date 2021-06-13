На челябинских и курганских дорогах ввели ограничения из-за жары

До вечера вторника дальнобойщикам придется ждать на стоянках и обочинах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ограничения на движение грузового транспорта по федеральным трассам в Челябинской и Курганской областях ввели 15 июня. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «УпрДор „Южный Урал“».

«В связи с прогнозируемой дневной температурой окружающего воздуха свыше +32 градусов вводится временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств. Оно будет действовать с 12:00 до 20:00 по местному времени во вторник, 15 июня», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Запрет на движение большегрузов вводится на следующих участках федеральных трасс Челябинской и Курганской областей:

А-310 (Челябинск—Троицк) на участке от 16-го до 146-го км;

Р-254 «Иртыш» на участке от 13-го до 55-го км в Челябинской области и на участке от 55-го до 465-го км в Курганской области, а также на участке от нулевого до 91-го км (подъезд к городу Тюмени);

Р-354 (Екатеринбург—Шадринск—Курган) на участке от 125-го до 356-го км.

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