В ЯНАО кардинально решили проблему опасных остановок

Жители Муравленко остались без двух остановок Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Муравленко (ЯНАО) остались без двух остановок: автобус будет их проезжать из-за того, что мэрия не смогла обеспечить безопасность. Об этом сообщается в официальной группе управления ЖКХ города в социальной сети «ВКонтакте».

«В связи с невозможностью обеспечить необходимые требования безопасности, предъявляемые к автобусным остановкам, остановка автобусов на временных остановочных площадках по улицам Украинских Строителей и Молодежной, начиная с 15 июня 2021 года, осуществляться не будет», — говорится в сообщении. Конструкции будут разобраны.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе мэрии не удалось, там посоветовали обратиться за разъяснениями в профильное управление. В управлении ЖКХ на звонки корреспондента никто не ответил.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Салехарда на лето остались без теплых остановок. Их закрыли, несмотря на прохладную погоду.