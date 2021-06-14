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В ЯНАО кардинально решили проблему опасных остановок

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт: дороги, транспорт, студенты. Тюмень, остановка, остановка общественного транспорта, студенты, автобусная останвока
Жители Муравленко остались без двух остановок Фото:

Жители Муравленко (ЯНАО) остались без двух остановок: автобус будет их проезжать из-за того, что мэрия не смогла обеспечить безопасность. Об этом сообщается в официальной группе управления ЖКХ города в социальной сети «ВКонтакте».

«В связи с невозможностью обеспечить необходимые требования безопасности, предъявляемые к автобусным остановкам, остановка автобусов на временных остановочных площадках по улицам Украинских Строителей и Молодежной, начиная с 15 июня 2021 года, осуществляться не будет», — говорится в сообщении. Конструкции будут разобраны.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе мэрии не удалось, там посоветовали обратиться за разъяснениями в профильное управление. В управлении ЖКХ на звонки корреспондента никто не ответил.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Салехарда на лето остались без теплых остановок. Их закрыли, несмотря на прохладную погоду.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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