В ЯНАО жителей не пускают на теплые остановки, несмотря на холод

До наступления минусовых температур люди вынуждены ждать автобус на улице Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Обогреваемое помещение теплых остановок в Салехарде закрыли до наступления минусовых температур. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Конструкция теплой остановки предусматривает два блока — закрытый с отопительной системой и открытый с защитой от осадков и ветра. Закрытый блок на летний период при положительной температуре воздуха не обслуживается», — пояснили URA.RU в администрации.

Местные жители не обрадовались такому решению, так как в городе еще достаточно холодно — утром ветер и 4 градуса тепла. «На улице минусовая погода, все позакрывали», — негодует Татьяна Еремина в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано в Салехарде». Многие не понимают, зачем нужно было устанавливать теплые остановки, если их все равно закрывают. Теплая остановка закрыта уже давно. «Не знаю, зачем поставили, если закроют обратно», — на правах анонимности пишет пользователь.

Другие же припомнили, что это излюбленное место бомжей и вандалов, и выдвинули теорию, что так остановки защищают от нарушителей закона. «Они (мэрия) обиделись на бомжей и алкашей, которые там находились, и решили: „Никакой теплой остановки вам! Мы так не играем!“» — иронизирует пользователь Виолетта Виолетова.

Ранее URA.RU сообщало, что местные бездомные облюбовали теплые остановки. Также в них зимой любили выпивать.