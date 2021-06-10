10 июня 2021
09 июня 2021

Жителям Тюмени продлили запрет на отдых в лесах

© Служба новостей «URA.RU»
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Шашлыки. Тюмень, мангал, шашлыки, отдых
Готовить на открытом огне в лесах Тюмени нельзя до 1 июля Фото:

Власти Тюмени продлили запрет на посещение городских лесов до 1 июля. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. При этом жители могут провести время в специально выделенных зонах.

«В целях обеспечения пожарной безопасности и в связи с введением в Тюменской области особого противопожарного режима, до 1 июля продлен запрет на посещение городских лесов. Также не разрешается разводить костры, сжигать траву, мусор, готовить на открытом огне и углях», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени. Ограничение касается и использования мангалов.

При этом, как пояснили в мэрии, тюменцы могут воспользоваться существующими зонами отдыха. Кроме того, разрешено посещение Гилевской рощи.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области сняли режим ЧС, ранее введенный из-за природных пожаров. Его заменил режим повышенной готовности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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