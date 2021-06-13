13 июня 2021
12 июня 2021
11 июня 2021

Тюменцы наживаются на бесплатных беседках в Гилевской роще

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шашлыки. Тюмень, беседка, шашлыки, отдых
«Забронировать» место отдыха стоит от 450 до 1 500 рублей Фото:

Жители Тюмени организовали бизнес по бронированию бесплатных беседок, расположенных в Гилевской роще. Объявления об оказании таких услуг размещены на сервисе «Авито». Чтобы комфортно расположиться в практически единственном доступном месте для отдыха на природе, жителям предлагают заплатить от 450 до 1 500 рублей.

«Займу для вас беседку в Гилевской роще», — такие объявления размещены на сайте «Авито». Стоимость своих услуг авторы оценивают в суммы от 450 до 1 500 рублей. Цены варьируются в зависимости от времени: в вечерние часы «забронировать» беседку с мангалом стоит дороже, нежели днем.

Места отдыха в Гилевской роще бесплатные, однако на них всегда повышенный спрос. В период действия запретов на посещение лесов из-за природных пожаров, парк остался практически единственным местом, где можно отдохнуть на природе.

«Звонят часто, особенно перед выходными. Я живу рядом с рощей, поэтому мне нетрудно занимать беседки. Когда нужно несколько — беру с собой знакомых. Это хорошая прибавка к бюджету. К примеру, за последние дни заработал 6 000 рублей», — рассказал URA.RU один из тюменцев, пожелавший остаться анонимным. По словам собеседника агентства, проблем с другими отдыхающими или правоохранительными органами у него не возникало.

«Первый раз о таком слышу. Мы к этому отношения не имеем: в Гилевской роще все беседки бесплатные, место общедоступное. Я считаю, что тюменцы сами провоцируют наличие таких людей. Мы проконсультируемся с сотрудниками полиции, и, возможно, подадим заявление», — рассказала URA.RU заместитель директора МКУ «ЛесПаркХоз» Оксана Прядко.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...