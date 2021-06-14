14 июня 2021
13 июня 2021
12 июня 2021
11 июня 2021

В правительстве Челябинской области ожидается громкая отставка

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реконструкция фасада дома на Ленина 61. Челябинск, борисов вадим
Вадим Борисов покинет свой пост 18 июня Фото:
новость из сюжета
Перестановки в правительстве Челябинской области

Глава регионального оператора капитального ремонта (Фонд капремонта) Челябинской области Вадим Борисов написал заявление об отставке. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«Мы подтверждаем эти данные, — сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора. — Борисов уходит в отставку с 18 июня». О том, кто возглавит фонд, пока не сообщается.

Борисов руководит фондом с 2015 года. В ноябре 2020 года Контрольно-счетная палата провела проверку ведомства. Были выявлены неэффективные расходы и признаки некачественного управления. Последним скандалом стала история с двухэтажным домом в Челябинске, который в буквальном смысле слова развалился в ходе капитального ремонта. Связаться с Борисовым URA.RU не удалось.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...