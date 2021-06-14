В правительстве Челябинской области ожидается громкая отставка

Вадим Борисов покинет свой пост 18 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

Глава регионального оператора капитального ремонта (Фонд капремонта) Челябинской области Вадим Борисов написал заявление об отставке. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«Мы подтверждаем эти данные, — сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора. — Борисов уходит в отставку с 18 июня». О том, кто возглавит фонд, пока не сообщается.

Борисов руководит фондом с 2015 года. В ноябре 2020 года Контрольно-счетная палата провела проверку ведомства. Были выявлены неэффективные расходы и признаки некачественного управления. Последним скандалом стала история с двухэтажным домом в Челябинске, который в буквальном смысле слова развалился в ходе капитального ремонта. Связаться с Борисовым URA.RU не удалось.