В Челябинске отказались восстанавливать дом, где рухнула стена

Дом не подлежит восстановлению Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Межведомственная комиссия Челябинска приняла 8 июня решение о признании многоквартирного дома № 18, где рухнула стена, на улице Кронштадтской аварийным. Дом будут сносить, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Прорабатывается вопрос о расселении граждан в соответствии с действующим законодательством, — заявили в пресс-службе. — Доступ в дом запрещён, а собственников уведомили о переселении в маневренный фонд».

Часть жильцов уже проживает в маневренном фонде, куда их отселили 26 мая, когда во время капремонта обрушилась одна из конструкций. Работы по ремонту продолжались, но двухэтажный дом, построенный в 1946 году, продолжал осыпаться.

Утром обрушилась часть стены со стороны фасада. После этого власти срочно созвали межведомственную комиссию. В доме, куда не пускают жильцов, остаются их вещи.