07 июня 2021

В Челябинске отказались восстанавливать дом, где рухнула стена

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Кронштадской. Челябинск, руины, аварийное жилье, ветхое жилье, ветхо-аварийный дом
Дом не подлежит восстановлению Фото:

Межведомственная комиссия Челябинска приняла 8 июня решение о признании многоквартирного дома № 18, где рухнула стена, на улице Кронштадтской аварийным. Дом будут сносить, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Прорабатывается вопрос о расселении граждан в соответствии с действующим законодательством, — заявили в пресс-службе. — Доступ в дом запрещён, а собственников уведомили о переселении в маневренный фонд».

Часть жильцов уже проживает в маневренном фонде, куда их отселили 26 мая, когда во время капремонта обрушилась одна из конструкций. Работы по ремонту продолжались, но двухэтажный дом, построенный в 1946 году, продолжал осыпаться.

Утром обрушилась часть стены со стороны фасада. После этого власти срочно созвали межведомственную комиссию. В доме, куда не пускают жильцов, остаются их вещи.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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