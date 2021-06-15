Власти назвали места, где в ЯНАО будут раздавать бесплатную землю

Бесплатные земельные участки в Арктических регионах будут выдаваться вблизи населенных пунктов и инфраструктуры, заявил глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на заседании Общественного совета Арктической зоны, состоявшегося 15 июня в Салехарде (ЯНАО). По словам министра, землю, которую используют коренные малочисленные народности Севера (КМНС), раздавать не будут, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства.
«Базовый принцип при определении арктических территорий, на которых будут выделяться бесплатные гектары — не нарушить ничьих интересов и повысить привлекательность участков для граждан. Это будут точки на карте вблизи крупных населенных пунктов и инфраструктуры», — заявил министр Чекунков. Кроме того, глава Миндальвостокразвития уточнил: в перечень участков для бесплатного выделения земли не включаются территории, на которых проживают либо ведут хозяйственную деятельность КМНС.
Также уточняется, что первые полгода после начала действия программы на бесплатный гектар смогут претендовать только жители арктических регионов, а затем ее распространят на остальных. Гектар можно будет получить на всей территории Мурманской области, НАО и ЯНАО, а также в ряде районов Красноярского края, Архангельской области, Коми и Карелии.
В ЯНАО площадь для раздачи участков составляет 17 тысяч гектар — свободные земли, расположенные вблизи населенных пунктов, с максимально возможной транспортной доступностью, не пересекающиеся с лицензионными участками и маршрутами каслания оленеводов. Ранее сообщалось, что в заседании Общественного совета, кроме главы федерального ведомства, принял участие губернатор Дмитрий Артюхов.
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