Семь губернаторов ждут разрешения на бесплатную раздачу земли

Айсен Николаев (глава Якутии, слева) считает, что коллеги, в том числе Александр Цыбульский (Архангельская область, справа), столкнутся с проблемами при предоставлении арктических гектаров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Через полтора месяца жители и бизнесмены из семи регионов получат возможность бесплатно получить гектар земли, однако пока еще ничего не готово. Госдума не приняла соответствующий законопроект. А губернаторы не понимают, кто будет платить за за самое дорогое — строительство дорог и подведение электричества. Как они сообщили корреспонденту URA.RU, без помощи Москвы программа не заработает.

Согласно законопроекту о полярном (арктическом) гектаре, который прошел в Госдуме первое чтение, Мурманская область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа смогут предоставлять землю на всей своей территории. В Красноярском крае, Архангельской области, в Коми и Карелии определены 23 района, где будут нарезаться гектары. Поправки вносятся закон о «дальневосточном гектаре», поскольку участки станут предоставлять по образцу «дальневосточного гектара» (с 2016 года бесплатные участки, по данным Минвостокразвития, получили 88,5 тысячи человек, которые занимаются пчеловодством, скотоводством, растениеводством и другой деятельностью).

Арктика — специфический регион, и эксперты считают, что проект арктического гектара малоперспективен для бизнеса и не привлечет новых жителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На итоговой коллегии Минвостокразвития России 28 мая глава ведомства Алексей Чекунков раскрыл детали арктического проекта. Так, заявиться на получение бесплатного гектара можно будет с 1 августа, а «землю можно получить в шесть раз быстрее — за месяц вместо полугода». До февраля 2022 года участки станут предоставлять только местным жителям. После — всем желающим, в том числе россиянам, которые захотят вернуться в Россию из-за границы. Это могут быть частные лица и малый бизнес. Гектары будут выдавать под строительство жилого дома, для ведения сельского хозяйства, оказания туристических и других услуг. Через пять лет участок можно оформить в собственность или более долгосрочную аренду.

Как сообщил URA.RU глава комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, законопроект должен быть принят до конца созыва. Последнее заседание Госдумы состоится 17 июня. «Сегодня на совете Думы утверждали повестки заседаний до 10 июня. Пока законопроекта об арктическом гектаре нет. Но на недавнем заседании Совбеза, которое проводил его зампред Дмитрий Медведев, говорили, что он будет принят в этом созыве. До 17 июня, вероятно, закон вынесут на рассмотрение», — сказал Харитонов.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обеспокоен судьбой коренных народов: арктический гектар не должен навредить им Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Губернаторы арктических регионов ждут принятия закона, потому что пока не знают, как он будет реализован на практике. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сказал URA.RU, что непонятно, как будут учитываться интересы коренных жителей, у которых в Арктике есть «родовая земля», территории каслания (кочевье оленьего стада с погонщиками). «Если на ней появится частная собственность, это может нести какие-то социальные риски», — пояснил Артюхов. Кроме того, по его словам, есть лицензионные участки недропользователей, на которых никакая деятельность не ведется, но предоставить в рамках программы арктического гектара их нельзя. Неясен вопрос финансирования строительства дорог, подведения электричества и создания другой инфраструктуры на выделенном гектаре.

Александр Цыбульский основной проблемой программы считает отсутствие понимания, за чей счет будет создаваться инфраструктура Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский назвал финансироваться создания инфраструктуры важнейшим вопросом программы. «Арктика — территория специфическая [вечная мерзлота и т. д.]: с одной стороны, земля есть, с другой — немного хорошей, обеспеченной инфраструктурой земли. Пока мы не понимаем, будут ли регионы вкладывать какие-то деньги в эти территории», — пояснил он URA.RU.

Глава Якутии Айсен Николаев, чей регион участвует в принятой в 2016 году программе выделения дальневосточного гектара, подтвердил URA.RU, что создание инфраструктуры — самое важное условие работы аналогичной программы в Арктике. «Если государство поможет создать инфраструктуру на территории арктических гектаров, программа будет работать», — делится опытом он.

Политолог Дмитрий Журавлев говорит, что арктический гектар станет очень капиталлоемким проектом с точки зрения подготовки инфраструктуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Из-за того, что пока не определены механизмы выделение земли и финансирования доведения до участков инфраструктуры, в губернаторском корпусе нет единого мнения о востребованности программы. Цыбульский затруднился ответить, кто решит взять арктический гектар в Архангельской области. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отказался от комментариев URA.RU (получить комментарий от его пресс-службы URA.RU также не удалось). Сенатор от региона Константин Долгов заявил, что в рамках программы

«задачи властей — максимально привлекать людей из других субъектов страны, в первую очередь, квалифицированных работников, и замедлить, прекратить отток населения, повысить уровень жизни людей в арктической зоне».

Арктический гектар может быть востребован бизнесом, прогнозирует аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова. «Производить в Арктике можно много всего — новые технологии позволяют это делать. Будет производство — будет снижаться стоимость электроэнергии и себестоимость продукции», — сказала она URA.RU.

Аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова надеется на прогрессивность бизнеса и уверена в его желании покорить Арктику Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В перспективе арктический гектар может стать и хорошим имиджевым инструментом, поделился с URA.RU посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов. Но оговорился, что сначала нужно дождаться старта программы.

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов полагает, что арктический гектар может стать одним из инструментов укоренения населения. Однако ожидать «массового заселения арктической зоны» не стоит.

Из-за неясности с параметрами будущей программы, большинство экспертов комментируют ее с осторожностью. Политолог Дмитрий Журавлев не исключает, что для отчета о выполнении программы власти «могут нарезать гектар леса, до которого еще сотни километров идти по такому же лесу».

При реализации программы нужно минимизировать экологические риски, полагают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Якутский журналист Тимофей Ефремов предостерегает от экологических рисков — неясно, насколько использование гектара будет безопасно для природы. Он также считает, что властям придется отслеживать, не ограничится ли доступ коренным жителям к озерам и лесам для рыбалки и охоты.

Неоднозначными называет перспективы программы раздачи арктических гектаров директор Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. По его мнению, из-за отдаленности территории и климатических условий в Арктике малореализуемыми будут даже туристические проекты.