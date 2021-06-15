Министр прилетел в ЯНАО обсудить важный для Арктики вопрос

Алексей Чекунков участвует в заседании Общественного совета по развитию Арктики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков прибыл 15 июня в ЯНАО, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального правительства. В Салехарде министр примет участие в Общественном совете Арктической зоны РФ и встретится с губернатором Дмитрием Артюховым.

«Запланировано участие Алексея Чекункова в Общественном совете Арктической зоны РФ и встреча с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым», — рассказали в пресс-службе. По информации URA.RU, одной из тем для обсуждения станут зоны упрощенного получения земельных участков на арктических территориях.

В ходе общественного совета будет также обсуждать программу господдержки коренных малочисленных народов Севера (КМНС). В заседании принимает участие сенатор от ЯНАО, президент Ассоциации коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков.

Ранее сообщалось, что ЯНАО в числе других регионов сможет предоставлять землю в пользование граждан на всей территории. «Арктический гектары» можно будет получить под строительство жилого дома, для ведения сельского хозяйства, оказания туристических и других услуг.