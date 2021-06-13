Тюменская агрофирма продает египетский картофель почти по 100 рублей за килограмм Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюмени возмутились стоимостью картофеля, который почти по 100 рублей за килограмм продает тюменская агрофирма «КРиММ». Фото ценников появилось в группе «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Скоро картошку по праздникам будем как деликатес покупать», «Искренне надеюсь, что она у них так и сгниет за такую бешенную цену», «Офонареть. Такая „дешевка“, а что будет дальше?» — такие комментарии жители Тюмени оставили под фотографией с ценником на картофель, который продает тюменская агрофирма «КРиММ». Пять килограмм клубней продаются по 495 рублей.

Ситуацию URA.RU пояснил директор «КРиММ-Тюмень» Денис Медведев. «Мы закупили партию картофеля по высокой цене. Свой у нас давно закончился, это стоимость на овощи, выращенные в Египте. Сейчас пришла новая партия, она дешевле, следовательно и для потребителя цена будет меньше», — рассказал собеседник агентства.

По словам директора компании, май и июнь — это переходные периоды. В них, как правило, начинаются закупки картофеля из-за рубежа, так как выращенные в России овощи заканчиваются. Основные поставщики — Казахстан, Азербайджан и Египет. Однако в этих странах в текущем году была засуха, поэтому цены у поставщиков увеличились.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области резко выросли цены на фрукты и ягоды. В частности, подорожали клубника, черешня и яблоки.

Фото: группа «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»