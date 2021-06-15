Иммунолог заявил о новом «московском» штамме коронавируса в РФ

Владимир Болибок заявил, что рост числа больных может быть связан с возникновением московского штамма коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Причиной роста заболеваний коронавирусом в стране мог стать московский штамм COVID-19. Предположение об этом в беседе с URA.RU высказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Самой главной причиной роста заражений коронавирусом, по всей вероятности, могло стать возникновение нашего собственного, московского, штамма. Собственная мутация, которая начала распространяться по РФ. Может быть, московский штамм возник и не в Москве, просто, попав в Москву из какого-нибудь периферийного города, стал сильно распространяться», — отметил Болибок.

Врач подчеркнул, что о мутациях коронавируса ранее заявлял и главный врач ГКБ 40 (Коммунарка) Денис Проценко. «Денис Проценко неделю назад говорил, что в больницу сейчас поступают более тяжелые и более молодые пациенты. И, к сожалению, много погибших ввиду того, что старые схемы лечения, которые были обкатаны на прежних штаммах, не очень помогают при новом. Надо заново все схемы лечения разрабатывать», — добавил Болибок.

В беседе с URA.RU вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн отметил, что причиной наступающей третьей волны является более заразный вирус. «Похоже, что у нас начинается третья волна. И очень похоже на то, что появился более заразный вирус, который ведет к повышению заболеваемости. Это может быть индийский штамм или же какой-то наш собственный вариант вируса. Но пока никаких официальных заявлений об этом нет», — подчеркнул он.

Информационное агентство URA.RU направило в федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией письменный запрос по поводу возможного появления московского штамма. На момент публикации ответ не был получен.