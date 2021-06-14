Ураган принесет в Челябинскую область град и 40-градусную жару

Челябинской области предрекли целый набор погодных неурядиц Фото: Алексей Колчин © URA.RU

В ближайшее время Челябинскую область ожидают град, грозы, шквальный ветер и экстремальное повышение температуры почти до 40 градусов. Об ухудшившемся прогнозе синоптиков сообщается в специальном предупреждении МЧС.

«По данным ЦГМС, 15—17 июня в Челябинской области ожидается сильная жара с температурами воздуха плюс 36-37 градусов, грозы и град. При грозах порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее синоптики предсказывали, что аномальная жара не превысит 31-32 градусов.

Спадать жара начнет лишь в конце рабочей недели. По прогнозу Gismeteo, 18 июня температура снизится до 21-25 градусов. Следующее похолодание ожидает Южный Урал с 23 июня, когда столбик термометра не будет подниматься выше 18-19 градусов.

Скрин: официальный сайт челябинского гидрометцентра