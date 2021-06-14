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Ураган принесет в Челябинскую область град и 40-градусную жару

© Служба новостей «URA.RU»
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Температура воздуха. Екатеринбург, жар, температура, 40 градусов
Челябинской области предрекли целый набор погодных неурядиц Фото:

В ближайшее время Челябинскую область ожидают град, грозы, шквальный ветер и экстремальное повышение температуры почти до 40 градусов. Об ухудшившемся прогнозе синоптиков сообщается в специальном предупреждении МЧС.

«По данным ЦГМС, 15—17 июня в Челябинской области ожидается сильная жара с температурами воздуха плюс 36-37 градусов, грозы и град. При грозах порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее синоптики предсказывали, что аномальная жара не превысит 31-32 градусов.

Спадать жара начнет лишь в конце рабочей недели. По прогнозу Gismeteo, 18 июня температура снизится до 21-25 градусов. Следующее похолодание ожидает Южный Урал с 23 июня, когда столбик термометра не будет подниматься выше 18-19 градусов.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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