Россия начала снижать добычу нефти

Среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России с 1 по 14 июня 2021 года снизилась на 0,6% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Суточная добыча нефти и газового конденсата в России с 1 по 14 июня 2021 года составила в среднем 1,419 млн тонн, это на 0,6% ниже уровня мая. Добыча сокращается в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом сообщается в оперативных данных Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

«Среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России с 1 по 14 июня 2021 года составила 1,419 миллионов тонн, снизившись на 0,6% к уровню мая, когда среднесуточная добыча нефти составляла 1,427 миллионов тонн», — приводит ТАСС данные ЦДУ ТЭК. Отмечается, что в мае 2021 года рост добычи замер на показателе 1,427 млн тонн в сутки. Однако в июле Россия сможет добывать 9,495 млн баррелей в сутки против 9,457 и 9,418 млн в июне и мае соответственно.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал, что текущие цены на нефть полностью отвечают ситуации на рынке, передает RT. Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий сообщил, что нефтегазовая промышленность России может прийти в упадок, так как последующие 10 лет мир пройдет пик ее потребления.