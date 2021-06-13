Курганцам придется выплачивать ипотеку дольше, чем раньше

Средняя продолжительность ипотечного кредита в Курганской области увеличилась на полгода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Общая сумма ипотечных кредитов, взятых в Курганской области с января по апрель 2021 года, составила 6,6 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем год назад (4,3 млрд рублей). При этом средняя продолжительность ипотеки выросла на полгода, сообщили URA.RU в региональном отделении Уральского главного управления Центрального банка РФ.

«В среднем заемщики оформляли ипотеку на 19 лет, это на шесть месяцев больше, чем годом ранее», — говорится в сообщении. При этом средняя ставка снизилась за год с 8,8% до 7,2%. «Это самый низкий показатель за прошедшие три года: ставки по всем видам кредитов, включая ипотечные, снижались вслед за ключевой ставкой Банка России», — указали в ЦБ. Также на снижение процентной ставки повлияла программа льготной ипотеки под 6,5%.

Средний размер ипотечного кредита с начала года в Курганской области составил 1,8 млн рублей. Это на 200 тысяч рублей больше, чем год назад. По состоянию на начало мая ипотечный портфель жителей региона достиг 42 млрд рублей. Год назад совокупные долги были меньше на 19% — около 34 млрд рублей. В ЦБ отмечают, что в Курганской области практически нет просрочек по ипотеке: около 99,5% задолженности гасится в срок.

Ранее URA.RU сообщало, что количество новых ипотечных кредитов в Курганской области по итогам 2020 года выросло на 31%. За 12 месяцев жители региона взяли 10 тысяч ипотечных кредитов на сумму 17,8 млрд рублей.