Депутат Госдумы предложил ввести ежемесячные выплаты школьникам

Депутат считает, что любая материальная поддержка выступит мотиватором для школьников Фото: Анна Майорова © URA.RU

По всей России нужно ввести стипендии для одаренных школьников. Таким мнением с URA.RU поделился член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин.

«Любая материальная поддержка — это дополнительный стимул. Поэтому стипендии нужно ввести во всех субъектах Российской Федерации и тем самым поддерживать наших школьников. Это позволит в последующем увидеть хороших ученых, хороших преподавателей, тех кто будет развивать нашу страну», — сказал Березин.

По словам депутата, размер стипендии нужно назначать опираясь на опыт регионов, в которых данная поддержка уже действует. «На мой взгляд, для школьников любая поддержка, три, пять, 15 или 20 тысяч рублей, абсолютно важна и нужна», — подчеркнул парламентарий.