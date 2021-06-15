15 июня 2021

Депутат Госдумы предложил ввести ежемесячные выплаты школьникам

© Служба новостей «URA.RU»
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«Урок здоровья» в гимназии №2. Екатеринбург, гимназия, урок, учебник, школа, школьники, образование, школьное образование, старшеклассники
Депутат считает, что любая материальная поддержка выступит мотиватором для школьников Фото:

По всей России нужно ввести стипендии для одаренных школьников. Таким мнением с URA.RU поделился член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин.

«Любая материальная поддержка — это дополнительный стимул. Поэтому стипендии нужно ввести во всех субъектах Российской Федерации и тем самым поддерживать наших школьников. Это позволит в последующем увидеть хороших ученых, хороших преподавателей, тех кто будет развивать нашу страну», — сказал Березин.

По словам депутата, размер стипендии нужно назначать опираясь на опыт регионов, в которых данная поддержка уже действует. «На мой взгляд, для школьников любая поддержка, три, пять, 15 или 20 тысяч рублей, абсолютно важна и нужна», — подчеркнул парламентарий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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