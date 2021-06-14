Жители ЯНАО вынуждены часами стоять с острой болью в очередях

О проблеме рассказывает медперсонал больницы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Люди, попадающие в приемный покой по острым болям, вынуждены ждать осмотра врача по три часа в больнице Салехарда, что противоречит правилам приема. Сразу же помощь окажут только экстренным пациентам. Об этом корреспонденту URA.RU, оказавшемуся в отделении поликлиники, сообщил один из врачей.

«С момента, как меня зарегистрировали, я просидела полтора часа просто в ожидании. На вопрос к медперсоналу, скоро ли подойдет врач, один из сотрудников ответил, что в их больнице нормальная практика — ждать по три часа», — рассказывает корреспондент URA.RU.

В самой больнице подобного факта полностью не признали. Там пояснили, что порой люди действительно находятся в приемном покое по три часа, но в это время у них берут анализы и проводят обследования. «Я думаю, что тот медработник, который такое сказал, немножко слукавил. Я думаю, что это не совсем правда», — рассказал URA.RU заведующий приемным отделением Ярослав Зверев.

В департаменте здравоохранения пояснили, что по территориальной программе госгарантии ожидание в приемном покое может составлять до двух часов, если речь идет об экстренной помощи — ее оказывают незамедлительно. «Больше двух часов человек не должен ждать врача в этом отделении больницы, с сотрудниками приемного покоя будет проведена беседа», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что медики салехардской больницы устроили скандал из-за решения департамента здравоохранения. Ведомство рассматривало возможность увеличения пятидневной рабочей недели до шестидневной.