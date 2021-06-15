ПФР будет перечислять пенсии россиянам по-новому

ПФР сможет перечислять пенсию на счет в банке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсионный фонд России (ПФР) сможет перечислять пенсии на счет в банке, если россиянин не заберет ее на почте. Соответствующий приказ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Выплата пенсии, включая ее доставку, на территории, на которой введен режим чрезвычайной ситуации независимо от его характера (федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального, локального) станет возможной ранее текущего месяца», — говорится в пояснительной записке.

В документе сказано, что в случае неполучения пенсионером денег в текущем месяце на почте и наличия в заявлении гражданина информации о перечислении неполученной им в суммы на его счет в кредитной организации, средства будет направлены на счет в банке не позднее чем через три рабочих дня.

По данным Росстата, средний размер пенсий в России в четвертом квартале прошлого года составил 16 790 рублей. При этом россиянам советуют самостоятельно откладывать деньги на пенсию. Наименее рискованным инструментом накопления являются банковские депозиты. Чем позже человек начнет откладывать деньги, тем больше должна быть сумма, которая направляется в инвестиции. Об этом пишет «Национальная служба новостей».