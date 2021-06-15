Ургант посмеялся над российскими футболистами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ведущий Иван Ургант посмеялся над игрой российской сборной по футболу на Чемпионате Европы. По его словам, спортсмены вернулись к своей идеальной форме с коронными ошибками и редким попаданием мяча в ворота. Своим мнением он поделился в эфире вечернего шоу на «Первом канале».

Ранее URA.RU сообщало, что свой первый матч в рамках «Евро-2020» российская сборная проиграла команде Бельгии со счетом 0:3. Первый мяч в российские ворота закатил Ромелу Лукаку уже на десятой минуте первого тайма. Второй гол забил Тома Менье, третий — также Лукаку на 88 минуте.

«Ярко начался Чемпионат Европы по футболу благодаря сборной России. Наша сборная, на мой взгляд, вернулась к той идеальной форме, по которой мы соскучились. К своей скучной игре, которую мы называем фирменной. Вот эти все коронные результативные ошибки и потери мяча, редким и от того еще более ценным попаданием в ворота», — отметил Ургант.

Он пошутил, что на «Евро-2020» участникам российской команды мерили пульс. Он оказался у всех 60 ударов в минуту. «Такой ровный у всех. Один раз поднялся у [Артема] Дзюбы, когда „Матч ТВ“ подошли интервью брать», — отметил ведущий. Однако он уточнил, что все еще верит в футболистов и ждет игру с Финляндией.