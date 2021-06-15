15 июня 2021

Песков рассказал о прямой линии с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле заявили, что подготовка к прямой линии с Путиным ведется, но дату не назвали Фото:

Подготовка к проведению прямой линии с российским президентом Владимиром Путиным ведется, но дату мероприятия Кремль не раскрывает. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы своевременно сообщим [дату]. Подготовка ведется», — цитирует Пескова ТАСС. На вопрос о дате прямой линии он ответил лаконично: «Пока преждевременно».

Источники «Ведомостей» в администрации президента (АП), Госдуме и на федеральных каналах назвали изданию две даты прямой линии: 24 июня или 30 июня. В АП источник уточнил, что из-за ухудшения эпидемиологической обстановки дату могут сдвинуть.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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