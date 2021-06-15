Стоимость дизельного топлива достигла исторического максимума

С начала мая биржевые цены на дизтопливо на выросли на 5% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стоимость дизельного топлива на бирже достигла исторического максимума, составив 52,6 тысяч рублей за тонну. Это обусловлено ростом цен в Европе.

«С начала мая биржевые цены на топливо на СПбМТСБ выросли на 5%, до 52,6 тысяч рублей за тонну. Это является максимумом за всю историю торгов. Привлекательность экспорта дизтоплива повысилась вследствие роста котировок в Северо-Западной Европе до максимальных значений с начала 2020 года», — передает « Коммерсант » слова редактора издания «Argus Моторное топливо России» международного ценового агентства Argus Дмитрия Гончаренко.

По словам вице-президента Российского топливного союза Рината Фаттахова, он намерен поднять вопрос о рост цен на дизтопливо 16 июня на биржевом комитете ФАС. Эксперты отмечают, что товара не хватает из-за увеличения потребления. Участники рынка опасаются, что подорожание топлива приведет к росту стоимости товаров. Компании будут вынуждены повышать тарифы на перевозки.

Ранее в Независимом топливном союзе спрогнозировали рост цен на бензин летом. По прогнозу, цены летом возрастут на 1,5% из-за высокого спроса. Также отмечается, что цены на бензин уже обогнали инфляцию.