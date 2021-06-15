Инфекционист предупредил россиян о повторном заражении COVID

Из-за мутации коронавируса есть риски повторного заражения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мутировавший COVID-19 может повторно заражать людей. О риске новых волн распространения инфекции предупредил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Пока не будет ответа от граждан (по соблюдению мер Роскомнадзора), мы будем с вами постоянно переживать четвертую, пятую, шестую и так далее волны коронавирусной инфекции. Потому что после перенесенной инфекции, как показала практика, через год иммунитет уже снижается. А если вирус мутирует и видоизменяется, то он может заразить этих же людей повторно», — заявил Тимаков РИА «Новости».

В последние дни по всей России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, передает телеканал 360. За минувшие сутки число новых случаев инфекции выросло на 14 185, до 5 236 593. Регионы вводят новые ограничения в связи со вспышками COVID-19. Врачи утверждают, что единственный выход из сложившейся ситуации — вакцинация.